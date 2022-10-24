Курс рубля перешел к росту против доллара и евро на Московской бирже
Курс рубля растет в ходе торгов понедельника по отношению к доллару и евро после снижения
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Курс рубля растет в ходе торгов понедельника по отношению к доллару и евро после снижения в самом начале торгов, европейская валюта уже дешевле 60 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.31 по московскому времени снижается на 15 копеек, до 61,14 рубля, евро — на 24 копейки, до 59,97 рубля; курс юаня практически не меняется — 8,312 рубля, следует из данных биржи. В начале торгов рубль к доллару терял около 75 копеек, находясь чуть выше 62 рублей.
Объем торгов юанем составляет 30,2 миллиарда рублей, долларом — 36 миллиардов, евро – 18,8 миллиарда рублей.
"На завтрашний день приходится пик текущего налогового периода, в связи с чем курс USDRUB может в ближайшее время опускаться ниже 61 руб./$. Тем не менее по мере снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами рубль может ослабиться, в связи с чем курс USDRUB, вероятно, все же закончит неделю выше 61 руб./$. При этом в текущих условиях влияние заседания Банка России на рубль должно быть ограниченным", — поясняет Виктор Григорьев из банка "Санкт- Петербург".
https://1prime.ru/Forex/20221024/838564595.html
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