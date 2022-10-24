МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Курс рубля растет в ходе торгов понедельника по отношению к доллару и евро после снижения в самом начале торгов, европейская валюта уже дешевле 60 рублей, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы Европы начали торги понедельника в основном с роста

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.31 по московскому времени снижается на 15 копеек, до 61,14 рубля, евро — на 24 копейки, до 59,97 рубля; курс юаня практически не меняется — 8,312 рубля, следует из данных биржи. В начале торгов рубль к доллару терял около 75 копеек, находясь чуть выше 62 рублей.

Объем торгов юанем составляет 30,2 миллиарда рублей, долларом — 36 миллиардов, евро – 18,8 миллиарда рублей.

"На завтрашний день приходится пик текущего налогового периода, в связи с чем курс USDRUB может в ближайшее время опускаться ниже 61 руб./$. Тем не менее по мере снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами рубль может ослабиться, в связи с чем курс USDRUB, вероятно, все же закончит неделю выше 61 руб./$. При этом в текущих условиях влияние заседания Банка России на рубль должно быть ограниченным", — поясняет Виктор Григорьев из банка "Санкт- Петербург".