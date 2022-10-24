МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник днем чуть усилил снижение к доллару после выхода данных о снижении индекса деловой активности (PMI) в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в еврозоне в октябре снизился до 47,1 пункта

По состоянию на 13.01 по московскому времени курс евро к доллару снижается до 0,9834 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,986 доллара. До выхода статистики евро дешевел до 0,984 доллара.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 149,38 иены со 147,64 иены на закрытие прошлой торговой сессии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,34%, до 112,39 пункта.

Композитный индекс PMI для всех 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, сократился до 47,1 пункта с 48,1 пункта в сентябре, в то время как аналитики ждали его на уровне 47,5 пункта. Таким образом, темпы этого снижения ускорились до самого высокого уровня за два года.

Тем временем курс доллара также ускорил коррекционный рост к иене после резкого ночного падения. СМИ сообщили о проведении центробанком Японии в пятницу интервенции на валютном рынке. Власти Японии в свою очередь не комментировали появившиеся сообщения.