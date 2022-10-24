МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник получил поддержку от новостей о том, что бывший министр финансов Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьер-министра после того, как другие кандидатуры выбыли из гонки за место лидера Консервативной партии.

Здание парламента Великобритании в Лондоне

Риши Сунак стал новым премьером Британии

Британский фунт стал лидером роста среди основных валют, тогда как большинство других ослабли против доллара США. Пара фунт/доллар выросла до 1,1402 во время азиатской сессии после того, как Борис Джонсон снял свою кандидатуру. Позднее пара сдала завоеванные позиции и торговалась с понижением на 0,2%, по 1,1290.

Колебания фунта против евро были сильнее, пара евро/фунт упала на 0,25%, до 0,8710.

Сунак, один из богатейших политиков в Вестминстере, по просьбе короля Чарльза будет формировать новое правительства после ухода в отставку Лиз Трасс, которая занимала пост премьер-министра всего шесть недель.

"Похоже, что эта новость уже была в значительной степени учтена рынком, особенно после значительного роста фунта на открытии азиатской сессии, — отметил Майкл Браун, главный рыночный аналитик Caxton. — Победа Сунака в гонке за пост премьер-министра должна существенно восстановить доверие к политике правительства Великобритании, что, вероятно, ограничит падение британских активов в краткосрочной перспективе".

Бывший премьер-министр Борис Джонсон задумывался о том, чтобы принять участие в выборах лидера Консервативной партии. Тем не менее, в воскресенье Джонсон заявил, что хотя и заручился достаточной поддержкой для выдвижения своей кандидатуры, он осознал невозможность эффективно править, "пока в парламенте не будет сплоченной партии".

Между тем среднесрочные перспективы фунта представляются сложными.

"Возможно, будет немного меньше хаоса при отсутствии притязаний на пост премьера со стороны Бориса Джонсона, но у Риши Сунака тоже нет сильной программы, которая бы открыла новые горизонты для британской экономики при сохранении текущей обстановки", — отметил Джон Харди, глава отделения валютной стратегии Saxo Bank.

Харди не ожидает возобновления "хаоса", который 26 сентября вызвал падение фунта до рекордного минимума 1,0327 доллара США и резкий рост пары евро/фунт, поскольку Банк Англии и правительство подадут верные сигналы. "Тем не менее, я не ожидаю значительного и устойчивого улучшения (ситуация для британской валюты)", — добавил он.

Британский фунт в сентябре обвалился, а доходность британских гособлигаций резко выросла после того, как Квази Квартенг, занимавший тогда пост министра финансов Великобритании, представил налогово-бюджетный план, включавший в себя необеспеченное снижение налогов, что напугало инвесторов. Этот так называемый "мини-бюджет" в итоге заставил Лиз Трасс объявить об уходе с должности премьер-министра.