МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник получил поддержку от новостей о том, что бывший министр финансов Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьер-министра после того, как другие кандидатуры выбыли из гонки за место лидера Консервативной партии. Риши Сунак стал новым премьером Британии

Британский фунт стал лидером роста среди основных валют, тогда как большинство других ослабли против доллара США. Пара фунт/доллар выросла до 1,1402 во время азиатской сессии после того, как Борис Джонсон снял свою кандидатуру. Позднее пара сдала завоеванные позиции и торговалась с понижением на 0,2%, по 1,1290.

Колебания фунта против евро были сильнее, пара евро/фунт упала на 0,25%, до 0,8710.

Сунак, один из богатейших политиков в Вестминстере, по просьбе короля Чарльза будет формировать новое правительства после ухода в отставку Лиз Трасс, которая занимала пост премьер-министра всего шесть недель.

"Похоже, что эта новость уже была в значительной степени учтена рынком, особенно после значительного роста фунта на открытии азиатской сессии, — отметил Майкл Браун, главный рыночный аналитик Caxton. — Победа Сунака в гонке за пост премьер-министра должна существенно восстановить доверие к политике правительства Великобритании, что, вероятно, ограничит падение британских активов в краткосрочной перспективе".

Бывший премьер-министр Борис Джонсон задумывался о том, чтобы принять участие в выборах лидера Консервативной партии. Тем не менее, в воскресенье Джонсон заявил, что хотя и заручился достаточной поддержкой для выдвижения своей кандидатуры, он осознал невозможность эффективно править, "пока в парламенте не будет сплоченной партии".

Между тем среднесрочные перспективы фунта представляются сложными.

"Возможно, будет немного меньше хаоса при отсутствии притязаний на пост премьера со стороны Бориса Джонсона, но у Риши Сунака тоже нет сильной программы, которая бы открыла новые горизонты для британской экономики при сохранении текущей обстановки", — отметил Джон Харди, глава отделения валютной стратегии Saxo Bank.

Харди не ожидает возобновления "хаоса", который 26 сентября вызвал падение фунта до рекордного минимума 1,0327 доллара США и резкий рост пары евро/фунт, поскольку Банк Англии и правительство подадут верные сигналы. "Тем не менее, я не ожидаю значительного и устойчивого улучшения (ситуация для британской валюты)", — добавил он.

Британский фунт в сентябре обвалился, а доходность британских гособлигаций резко выросла после того, как Квази Квартенг, занимавший тогда пост министра финансов Великобритании, представил налогово-бюджетный план, включавший в себя необеспеченное снижение налогов, что напугало инвесторов. Этот так называемый "мини-бюджет" в итоге заставил Лиз Трасс объявить об уходе с должности премьер-министра.