МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Доллар США, который считается активом-убежищем, во вторник снизился против других основных валют на фоне признаков того, что ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС тормозит крупнейшую экономику мира. При этом склонность инвесторов к риску повысилась после того, как Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании. Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару, к юаню - растет

Британский фунт поднялся к максимумам текущего месяца, тогда как евро впервые с 6 октября угрожает ростом до 0,99 доллара США перед очередным заседанием Европейского центрального банка, которое состоится в четверг.

Японская иена прочно удерживает позиции после предполагаемых интервенций Банка Японии в пятницу и в понедельник. Пара доллар США/японская иена торгуется в районе 149.

Снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций США на этой неделе также оказывало поддержку японской валюте. Однако в предстоящие дни ситуация будет способствовать ослаблению иены. Ожидается, что по результатам своего заседания в пятницу Банк Японии сохранит масштабное стимулирование, тогда как Федеральная резервная система на следующей неделе повысит ставки еще на 75 базисных пунктов.

Индекс доллара США, который отслеживает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, снизился до 111,72, приблизившись к минимуму пятницы 111,68, самому низкому уровню с 6 октября. На момент написания статьи индекс находился на уровне 111,96.

Американская валюта упала после того, как предварительные данные, опубликованные до начала текущей сессии, показали, что деловая активность в США падает уже четвертый месяц подряд. Это стало еще одним свидетельством того, что экономика замедляется перед лицом высокой инфляции и растущих процентных ставок.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что темпы повышения ставки в декабре замедлятся до 50 базисных пунктов, что соответствует ожиданиям на денежном рынке.

"Структурно у доллара США еще есть большие преимущества, но в настоящий момент мы наблюдаем откат, боковой тренд, неровные торги", — говорит Крис Уэстон, аналитик Pepperstone.

"Я по-прежнему считаю, что доллар остается самой привлекательной валютой Большой десятки".

Уэстон полагает, что индекс доллара может опуститься до 110, прежде чем он возобновит свой восходящий тренд и достигнет 115, самого высокого уровня с мая 2002 года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила до 4,2047% на торгах в Токио, после того как в конце прошлой недели она достигла многолетнего максимума в 4,338%.

Пара доллар США/японская иена упала до 148,915 против достигнутого в пятницу самого высокого уровня за 32 года 151,94. Очевидно, это вызвано серией интервенций со стороны Банка Японии. В пятницу пара упала до 144,55, а в понедельник — до 145,28.

Министерство финансов отказалось комментировать вопрос о том, заказывало ли оно интервенции в последние дни, однако подтвердило интервенцию в сентябре, которая стала первым вмешательством властей в поддержку иены с 1998 года.

"Как правило, власти имеют наибольшее влияние на рынок, когда они проявляют открытость в отношении свих действий и целей, поэтому странно, что они отказываются подтверждать интервенцию", — говорит Джозеф Капурсо, стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia.

"Отказ подтвердить интервенцию, возможно, отражает стремление вызвать у трейдеров сомнения с тем, чтобы они подталкивали вниз пару доллар/иена. Какой бы ни была их тактика, мы по-прежнему ожидаем, что пара доллар/иена восстановится в течение нескольких недель после того, как завершатся интервенции Банка Японии", — добавляет он.

Пара фунт/доллар выросла на 0,24%, до 1,13105, нацелившись на максимум этого месяца на 1,1493, достигнутый 5 октября.

Пара евро/доллар укрепился на 0,16%, до 0,98875.

Европейский центральный банк, очевидно, намерен повысить ключевую процентную ставку в четверг на 75 базисных пунктов в попытке обуздать галопирующую инфляцию.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,14%, до 0,6322, перед данными по потребительской инфляции, ожидаемыми в среду. Заседание Резервного банка Австралии (РБА) состоится на следующей неделе.

Пара новозеландский доллар/доллар США укрепилась на 0,31%, до 0,57095.

Китайская валюта продолжила снижение, наблюдаемое с тех пор, как съезд КПК, который вновь избрал своим лидером Си Цзиньпина, вызвал опасения, что его новая команда будет жертвовать ростом в пользу идеологической политики.

Континентальный юань во вторник упал до самого низкого уровня почти на 15 лет после того, как центральный банк установил самый низкий срединный курс своей валюты с 2008 года. Пара доллар/оффшорный юань выросла до рекордного уровня 7,3650.