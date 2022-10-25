МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером заметно снижается по отношению к другим основным валютам после публикации статданных по США, следует из данных торгов. Фондовые индексы США растут после финрезультатов крупных компаний

По состоянию 17.39 по московскому времени курс евро к доллару растет до 0,9947 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9874 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 147,99 иены со 148,96 иены на закрытии прошлой торговой сессии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,82%, до 111,08 пункта.

Американская валюта во вторник вечером находится под давлением макроэкономических статданных по стране. Так, индекс доверия потребителей в США в октябре снизился до 102,5 пункта с пересмотренного показателя сентября в 107,8 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 106,5 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 108 пунктов.

На этой неделе валютные трейдеры находятся в ожидании статданных по ВВП США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что показатель за третий квартал по первой оценке вырос на 2,4% ко второму кварталу.