МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара незначительно поднимается к евро в среду утром после четырех торговых сессий снижения подряд, следует из данных торгов. Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и юаню

По состоянию 9.00 мск курс евро к доллару уменьшается до 0,9962 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9964 доллара.

Курс доллара к иене в то же время растет до 148,12 иены со 147,91 иены на закрытии прошлой торговой сессии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,06%, до 110,88 пункта.

За последние четыре торговых дня евро подорожал почти на 2% к доллару, и только накануне курс евровалюты вырос сразу на 0,9% — после выхода макростатистики в США, которую инвесторы восприняли как сигнал возможного смягчения монетарной политики в стране.

Инвесторы также находились и находятся в ожидании заседания Европейского центробанка, которое пройдет в четверг. Ожидается, что регулятор повысит ставку сразу на 0,75 процентного пункта – до 2% с 1,25%.

Также в четверг будет опубликована первая оценка ВВП США прошлого квартала, который, согласно прогнозам, в пересчете на год вырос на 2,4%.