МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Курс евро растет в среду днем, европейская валюта стала дороже валюты США впервые с 20 сентября, следует из данных торгов. Эксперты назвали причину укрепления евро на торгах среды

По состоянию 13.29 мск курс евро к доллару рос до 1,0017 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9964 доллара. Таким образом, в среду евро впервые с 4 октября достиг паритета к доллару и впервые с 20 сентября перешагнул его. Максимально курс евро к доллару в ходе дня поднимался до 1,0048 доллара.

Курс доллара к иене в то же время опускался до 147,25 иены со 147,91 иены на закрытии прошлой торговой сессии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,54%, до 110,35 пункта.

Аналитики связывают ослабление доллара в последние дни с усилением уверенности инвесторов в том, что Федрезерв США в скором времени замедлит темпы повышения ставки. По данным CME Group, более 47% аналитиков ждут повышения на 75 базисных пунктов в ноябре и на 50 базисных пунктов в декабре. Еще неделю назад такой расклад прогнозировали лишь 22% опрошенных.

"Кажется, растет убежденность в том, что пауза (в ужесточении монетарной политики – ред.) ФРС близка", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсон (Michael Hewson).

При этом опрошенные РИА Новости эксперты видели причины такого курсообразования в паре евро-доллар не только в действиях регулятора американского, но и европейского. Так, аналитики полагали, что динамика обусловлена предстоящим заседанием Европейского центрального банка, со стороны которого ожидается продолжение жесткой монетарной политики — повышение ключевой ставки еще на 75 базисных пунктов.