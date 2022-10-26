МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Курс евро в среду вечером растет по отношению к доллару более чем на 1% в преддверии результатов заседания Европейского центробанка, следует из данных торгов. Евро торгуется выше доллара впервые с 20 сентября

По состоянию 18.41 мск курс евро к доллару рос до 1,0072 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9964 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускался до 147,49 иены со 147,91 иены на закрытии прошлой торговой сессии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 1,06%, до 109,77 пункта.

Валютные инвесторы сосредоточены на предстоящих итогах заседания Европейского центробанка, оглашение которых ожидается в четверг. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидают, что регулятор повысит учетную ставку до 2% с 1,25% годовых.

Ожидания ужесточения монетарной политики ЕЦБ обусловлены рекордной инфляцией в еврозоне, которая составляет 9,9% по итогам сентября.