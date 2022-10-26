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2022
https://1prime.ru/Forex/20221026/838600300.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 61,75 рубля
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Валюта России упала в среду к доллару до 61,75 рубля, к евро – до 61,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по московскому времени... ПРАЙМ, 26.10.2022
валюта, рынки, новости, мосбиржа, россия, рубль, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Валюта России упала в среду к доллару до 61,75 рубля, к евро – до 61,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по московскому времени (к закрытию) вырос на 26 копеек — до 61,75 рубля, евро — на 42 копейки, до 61,9 рубля.