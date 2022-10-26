МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Валюта России упала в среду к доллару до 61,75 рубля, к евро – до 61,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар упал на ожиданиях смягчения политики ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по московскому времени (к закрытию) вырос на 26 копеек — до 61,75 рубля, евро — на 42 копейки, до 61,9 рубля.