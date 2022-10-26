МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль снизился к доллару и к евро, растеряв дневные достижения буквально в последние 10 минут торговой сессии, следует из данных торгов. Рубль на торгах в среду растет к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 26 копеек — до 61,75 рубля, евро — на 42 копейки, до 61,9 рубля, юаня — на 9 копеек, до 8,5 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

В течение среды доллар и евро максимально падали до 61,13 рубля.

Объем торгов юанем составил 66,7 миллиарда рублей против 39,8 миллиарда по евро и 99 миллиардов по доллару.

Доллар вырос к рублю на 0,4%, евро — на 0,7%, юань – на 1,1%. Рублевая цена нефти составила около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ НЕ УДЕРЖАЛСЯ В ПЛЮСЕ

Российская валюта в среду большую часть дня повышалась к доллару и евро на фоне аппетита к риску на мировых площадках по мере роста евро к доллару в район паритета. Рост евро сигнализирует о повышении аппетита к риску на глобальных площадках, отмечают эксперты.

Однако вечером в последние 10 минут торгов доллар и евро вышли в плюс, что и определило итоги сессии. Впрочем, это курсовое движение сопровождалось низкими объемами торгов на малоликвидном вечернем рынке.

При этом внешний фон сохраняется умеренно-позитивным. Так, стоимость нефти вечером росла на 2,5%, до 94 долларов за баррель сорта Brent. Поддержка приходит от данных минэнерго США о том, что стратегический резерв нефти в стране уменьшился за прошлую неделю на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 401,7 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с мая 1984 года.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 1,1%, опускаясь до 109,8 пункта и сигнализируя о спросе на риск.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара до конца текущей недели – 60-63 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Поддержка российской валюты со стороны налогового периода остается позади. Тем не менее фундаментальный дисбаланс между предложением и спросом на инвалюту, а также высокие уровни цен на нефть не дают рублю существенно просесть. Умеренное давление на рублевые активы оказывает напряженный геополитический фон. Прогнозируемое по итогам пятничного заседания ЦБ сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% является в целом нейтральным сценарием для нацвалюты", — говорит он.

Курсовой ориентир на предстоящую сессию четверга для доллара и евро остается в диапазоне 61-63 рубля, прогнозирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.