МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В пятницу Банк Японии оставил процентные ставки на крайне низком уровне и подтвердил свою склонность к мягкой политике. После этого иена торговалась неровно, а доллару США было сложно удерживать завоеванные в четверг позиции. Банк Японии снова сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

После оглашения решения центрального банка пара доллар/иена поднялась до максимума сессии 146,90, но потом снизалась и на момент написания статьи торговалась 146,265.

Как и ожидалась, Банк Японии оставил ключевую ставку на уровне —0,1% и подтвердил намерение удерживать доходность 10-летних облигаций около нуля. Вместе с тем банк повысил прогнозы инфляции до 2024 года включительно.

"Неровная динамика говорит о том, что рынки надеялись на коррекцию политики Банка Японии, и она также отражает пересмотр в сторону повышения прогноза базовой инфляции", сказал аналитик OCBC Кристофер Вонг.

Доллар США продолжал снижаться, и его индекс, видимо, закроет неделю в минусе. Reuters: уровень безработицы в Японии в сентябре вырос выше прогнозов

После падения в четверг пара евро/доллар пыталась восстановится выше паритета, а новозеландский доллар поднялся до максимума за месяц. Рынки по-прежнему ожидают, что на следующей неделе ФРС повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, но в декабре замедлит темп ужесточения политики.

На этой неделе Банк Канады повысил ставку на меньшую, чем ожидалось, величину, и инвесторы прогнозировали, что ЕЦБ подаст сигналы о склонности к менее жесткой политике.

"При этом я думаю, что ФРС находится в другой ситуации. Ей немного труднее свернуть с курса, потому что проблема инфляции в США более существенная, поэтому я ожидаю от ФРС реакции, которая поддержит доллар", — сказал аналитик Bank of Singapore Мох Сионг Сим.

Пара евро/доллар поднималась до 0,9998, а на момент написания статьи торговалась с ростом на 0,19%, по 0,9984. На предыдущей сессии она упала более чем на 1%, опустившись ниже паритета, после того как ЕЦБ, как и ожидалось, повысил ставку на 75 базисных пунктов, но намекнул на вероятность менее агрессивного ужесточения политики в дальнейшем.

Банк исключил из заявления слова о повышении ставок "на нескольких следующих заседаниях", которые были в заявлении по итогам сентябрьского заседания. Трейдеры истолковали это как сигнал о том, что цикл существенного повышения ставок близок к концу.

"Решения ЕЦБ были менее жесткими, чем ожидалось. Самым неожиданным стало заявление (главы банка) Кристин Лагард, которая сказала, что центральный банк уже достиг существенного прогресса в сворачивании стимулирования", — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 75 б.п.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 110,39, на 0,15% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, когда он существенно вырос, в основном благодаря ослаблению евро.

Пара британский фунт/доллар США торговалась поднялась на 0,04%, до 1,1569, и может завершить неделю ростом более чем на 2% благодаря оптимистичной оценке рынком прихода Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании вместо Лиз Трасс.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США поднялась на 0,11%, до 0,6461, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,52%, до 0,5860.