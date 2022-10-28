Японские власти приготовились к борьбе с колебаниями на валютном рынке
Правительство Японии заявило, что готово принять меры против волатильности валютного рынка
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал в пятницу, что правительство готово принять меры против чрезмерной волатильности валютного рынка.
"Никому не выгодна спекулятивная и резкая волатильность валютного рынка", — сказал он.
Касаясь денежно-кредитной политики, Кисида сказал, что Банку Японии следует принимать решения с учетом не только динамики валют, но и изменений в экономике и инфляции, а также воздействия процентных ставок на население.
https://1prime.ru/Forex/20221028/838626426.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.