МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал в пятницу, что правительство готово принять меры против чрезмерной волатильности валютного рынка. Курс иены колеблется после решения Банка Японии по ставке

"Никому не выгодна спекулятивная и резкая волатильность валютного рынка", — сказал он.

Касаясь денежно-кредитной политики, Кисида сказал, что Банку Японии следует принимать решения с учетом не только динамики валют, но и изменений в экономике и инфляции, а также воздействия процентных ставок на население.