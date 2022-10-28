БАКУ, 28 окт — ПРАЙМ. Российская экономика будет проходить текущий кризис по траектории, напоминающей латинскую букву L — выход будет плавным и постепенным, такое мнение высказал РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, который в середине 1990-х занимал пост министра экономики РФ. Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году

Ранее в пятницу, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме, Шохин выразил надежду, что экономика России в 2023 году выйдет на дно или плато, преодолев которое перейдет к восстановительному росту.

"Вообще уже давно отказались от буквенных обозначений кризиса, но понятно, что это будет пока что L-кризис. Упали — и пошли по горизонтали. Но, конечно, мы все хотим если не отскока, то хотя бы чтобы кривая начала вверх идти", — заявил Шохин РИА Новости в кулуарах форума.

В экономической теории существует несколько сценариев развития экономических кризисов, которые на графиках похожи на латинские буквы V, W, U, J, L. Траектория V предполагает обвал и резкое восстановление экономики, W часто называют кризисом "второго дна", U сопровождается продолжительной рецессией перед взлетом, при описании сценария J аналитики говорят о более коротком периоде спада и более плавном движении вверх. Сценарий L является самым "затяжным" и предполагает стагнацию экономики на протяжении нескольких лет.

Шохин добавил, что прогнозы экспертов сходятся в том, что в следующем году рост экономики вряд ли начнётся — "главное, удержаться на дне, чтобы снизу никто не постучал".

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что базовым сценарием развития экономики России является ее ускоренная адаптация к новым условиям, системные решения правительства позволят уже в 2024 году преодолеть турбулентность и выйти на устойчивый рост. По прогнозу министерства, снижение ВВП РФ в текущем году составит 2,9%, в 2023 году снижение продолжится и ожидается на уровне в 0,8%. В 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно.