ПЕКИН, 28 окт — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) продолжил ослаблять национальную валюту, в пятницу курс юаня к доллару составил 7,1698, обновив очередной минимум почти за 15 лет, следует из заявления на сайте ЦБ. Курс иены колеблется после решения Банка Японии по ставке

Средний обменный курс юаня к доллару в пятницу упал на 128 базисных пунктов, что стало самым низким курсом юаня с 18 февраля 2008 года, когда он остановился на отметке в 7,1767. А минимальным с той даты курс юаня стал ещё во вторник, когда ЦБ установил его на уровне 7,1668 за доллар.

ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты еще с конца апреля на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции, в частности, карантине в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и поставках. Так, 26 апреля курс юаня продемонстрировал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт. В мае на фоне улучшения эпидемиологической ситуации курс юаня начал расти, а с середины июня наблюдались его небольшие колебания в пределах не более 360 базисных пунктов.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в текущем году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.