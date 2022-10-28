МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Курс евро перешел к небольшому снижению по отношению к доллару после некоторого утреннего роста, в то время как рынки ожидают позднее в пятницу данных об инфляции в Германии, следует из данных торгов. Вот и все: доллар и евро сообща атакуют рубль

По состоянию 14.20 мск курс евро к доллару снижается до 0,9953 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9962 доллара. Утром евро слабо дорожал к доллару.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 147,61 иены со 146,27 иены на закрытии прошлой торговой сессии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,35%, до 110,98 пункта.

Позднее в пятницу инвесторы будут оценивать предварительные данные немецких статорганов о годовой инфляции в стране, которая, согласно прогнозам, по итогам октября ускорится до нового рекорда для единой Германии в 10,1%.

Накануне же курс евро упал к доллару сразу на 1,1%, и это снижение усилилось после решения Европейского центробанка о повышении учетной ставки до 2% с 1,25%. Тем не менее неделю европейская валюта все еще может завершить в плюсе по отношению к доллару – с понедельника евро подорожал на 0,9%.