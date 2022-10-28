МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Московская биржа планирует с 31 октября начать торги киргизским сомом и таджикским сомони, следует из релиза торговой площадки. Мосбиржа возобновила торги всеми биржевыми фондами на российские активы

"Московская биржа продолжает развивать инструментарий в национальных валютах и планирует с 31 октября 2022 года начать торги валютными парами "киргизский сом – российский рубль" (KGS/RUB) и "таджикский сомони ­– российский рубль" (TJS/RUB)", — говорится в сообщении.

Участникам торгов и их клиентам с новыми валютными парами будут доступны сделки на спот-рынке с расчетами "сегодня" и "завтра", а также свопы overnight. Инструменты с расчетами "сегодня" будут торговаться с 7.00 до 10.45 мск, с расчетами "завтра" – с 7.00 до 23.50, сделки overnight – с 7.00 до 11.00 мск.

Также с 31 октября увеличивается время торгов валютными парами "белорусский рубль – российский рубль", "казахстанский тенге – российский рубль", "доллар – казахстанский тенге", "юань – российский рубль", "доллар –юань", "турецкая лира – российский рубль", "южноафриканский рэнд – российский рубль" и "доллар– южноафриканский рэнд". Торги инструментами с расчетами "сегодня" и валютными свопами overnight по этим валютным парам будут проводиться с 07.00 до 12.30 мск (в настоящее время — до 12.00 мск).

На валютном рынке Московской биржи обращаются спот и своп инструменты на 16 валютных пар, в том числе китайский юань, казахстанский тенге, белорусский рубль, турецкая лира, гонконгский доллар, а также допущенные к торгам в 2022 году армянский драм, южноафриканский рэнд и узбекский сум. "С начала года наблюдается рост популярности операций с валютами стран ЕАЭС и азиатского региона: их доля в общем объеме спот-операций выросла с 0,5% до 25%", — отмечает биржа.