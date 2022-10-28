МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Плавающий курс рубля наилучшим образом балансирует интересы экспортеров и импортеров в текущих экономических условиях, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Эксперт рассказал, как решение ЦБ по ставке повлияет на рубль

"Что касается финансовой составляющей, мы продолжаем считать, что плавающий курс рубля — он наилучшим образом балансирует интересы экспортеров и импортеров в этих условиях", — сообщила глава регулятора.

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