Набиуллина назвала преимущества плавающего курса рубля
Набиуллина заявила, что плавающий курс рубля отвечает интересам экспортеров и импортеров
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Плавающий курс рубля наилучшим образом балансирует интересы экспортеров и импортеров в текущих экономических условиях, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается финансовой составляющей, мы продолжаем считать, что плавающий курс рубля — он наилучшим образом балансирует интересы экспортеров и импортеров в этих условиях", — сообщила глава регулятора.