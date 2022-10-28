МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Спреды курсов продажи и покупки наличной валюты в России увеличились, но ЦБ РФ не собирается вмешиваться в политику банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ не имеет возможности увеличить лимит на вывоз из России наличной валюты

"Спреды на продажу и покупку наличной валюты увеличились, это отражает тот факт, что мы столкнулись с серьезными ограничениями по поступлению наличной валюты в нашу страну. И поэтому здесь банки сами устанавливают эти спреды, в зависимости от того, сколько валюты продают граждане, сколько они готовы продать обратно этой валюты", — сообщила глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

"Мы не собираемся в это вмешиваться, потому что это позволяет балансировать спрос и предложение наличной валюты со стороны наших граждан и бизнеса", — добавила она.

Набиуллина отметила, что россияне должны иметь выбор: оставить валюту на счетах, взяв на себя риски, или добровольно конвертировать ее в рубли.

"Что касается принудительной конвертации валюты. Наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть. У граждан, у клиентов, должен быть выбор — оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски, комиссии и так далее, либо конвертировать в рубли", — сообщила глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

Она также отметила, что Центробанк не рассматривал введение дополнительных ограничений на трансграничные переводы из РФ. "Что касается отъезда части наших граждан, мы не рассматривали в связи с этим дополнительных ограничений на трансграничные переводы", — пояснила она