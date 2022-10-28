ПЕКИН, 28 окт — ПРАЙМ. Представитель комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) назвал падение юаня временным явлением и призвал людей не скупать иностранную валюту, сообщает газета "21 Шицзи Цзинцзи Баодао". Юань стал самой популярной валютой, которую покупают онлайн, сообщили в ВТБ

Народный банк Китая (ЦБ) продолжил ослаблять национальную валюту, в пятницу курс юаня к доллару составил 7,1698, что стало самым низким курсом юаня с 18 февраля 2008 года, когда он остановился на отметке в 7,1767. А минимальным с той даты курс юаня стал ещё во вторник, когда ЦБ установил его на уровне 7,1668 за доллар.

"За последние 30 с лишним лет все компании и частные лица, которые ожидали обесценивания юаня, понесли убытки. Все, кто сейчас сбрасывают местную валюту и скупают иностранную, потом об этом пожалеют", — цитирует газета представителя комитета, имени которого не называет.

Он также подчеркнул, что китайская экономика обладает большой устойчивостью, потенциалом и пространством для маневрирования. "Нынешние трудности вызваны непрогнозируемыми факторами, долгосрочная тенденция китайской экономики на улучшение не может поменяться", — сказал он.

"В фазе подъема экономика способствует росту валюты. Хотя в краткосрочной перспективе и существуют некие факторы нестабильности, положение юаня на рынке измениться не может, так же как и его тенденция к укреплению в долгосрочной перспективе", — сказал собеседник издания, добавив, что стабилизирующим фактором для китайской валюты также является положительное сальдо торгового баланса, которое поддерживается в Китае, а также большой объем чистых иностранных инвестиций.

ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты еще с конца апреля на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции, в частности, карантине в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и поставках. Так, 26 апреля курс юаня продемонстрировал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт. В мае на фоне улучшения эпидемиологической ситуации курс юаня начал расти, а с середины июня наблюдались его небольшие колебания в пределах не более 360 базисных пунктов.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в текущем году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.