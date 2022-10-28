МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Рубль растет к доллару и в большей мере к евро после ослабления евровалюты на форексе, слабо реагируя на решение по ключевой ставке и комментарии ЦБ РФ, следует из данных торгов и оценок экспертов. Эксперт рассказал, как решение ЦБ по ставке повлияет на рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.38 по московскому времени снижался на 12 копеек, до 61,61 рубля, евро – на 54 копейки, до 61,16 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 6 копеек, опускаясь до 8,41 рубля, а объем торгов им составлял 75,4 миллиарда рублей против 40,1 миллиарда по евро и 62 миллиардов по доллару.

Доллар терял к рублю 0,2%, евро – 0,8%, юань – 0,8%. Рублевая цена нефти составляла около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В ПЛЮСЕ

Российская валюта в пятницу прибавляет в весе: меньше — к доллару и больше — к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, на котором евро дешевеет в район 0,995 доллара. При этом решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке и денежно-кредитной политике мало повлияли на курсовые колебания рубля, отмечают эксперты.

"ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,5% неизменной. Сигнал на будущее, как и в сентябре, отсутствовал, позиция выжидательная. Условия настолько неоднозначные, что наиболее понятным и логичным является сохранение ставки с нейтральным сигналом. В этих условиях рубль продолжит жить своей жизнью – дальнейшее сокращение торгового баланса будет медленно смещать курс ближе к 65 рублям за доллар к концу 2022 года и 65-70 рублям — в 2023-м", — комментирует Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста".

РЕГУЛЯТОР ВЫДЕРЖАЛ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТОН

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и так же, как и в сентябре, не уточнил направленности своих дальнейших шагов. Однако отметил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса в РФ находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Глава ЦБ оценила перспективы инвестиций на российском фондовом рынке

При этом на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски в РФ сбалансированы, на среднесрочном по-прежнему преобладают проинфляционные, резюмировал ЦБ РФ.

Позже на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина также заявила, что ЦБ РФ не участвовал в обсуждении административных ограничений на экспорт и считает нецелесообразной такую меру для балансировки экспорта и импорта. Этот баланс сейчас является главным курсообразующим фактором рубля. По мнению Набиуллиной, в текущих экономических условиях наилучшим образом балансирует интересы экспортеров и импортеров плавающий курс рубля.

ПРОГНОЗЫ

Прекращение смягчения монетарной политики ЦБ РФ убирает для рубля краткосрочный фактор давления, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Однако денежно-кредитные условия остаются мягкими, что на более долгосрочном горизонте будет способствовать снижению курса рубля, поскольку низкие процентные ставки в экономике являются фундаментальным фактором ослабления любой валюты", — рассуждает он о перспективах динамики курса рубля.

В пятницу экспортеры уплачивают налог на прибыль, напоминает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". "Соответственно, в дневные часы могло наблюдаться избыточное предложение валюты. Однако к вечеру поддерживающий курс рубля эффект налогового периода сойдет полностью на нет", — добавляет он.