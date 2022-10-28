МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Рубль растет к доллару и в большей мере к евро после ослабления евровалюты на форексе, слабо реагируя на решение по ключевой ставке и комментарии ЦБ РФ, следует из данных торгов и оценок экспертов.

Банк России

Эксперт рассказал, как решение ЦБ по ставке повлияет на рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.38 по московскому времени снижался на 12 копеек, до 61,61 рубля, евро – на 54 копейки, до 61,16 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 6 копеек, опускаясь до 8,41 рубля, а объем торгов им составлял 75,4 миллиарда рублей против 40,1 миллиарда по евро и 62 миллиардов по доллару.

Доллар терял к рублю 0,2%, евро – 0,8%, юань – 0,8%. Рублевая цена нефти составляла около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В ПЛЮСЕ

Российская валюта в пятницу прибавляет в весе: меньше — к доллару и больше — к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, на котором евро дешевеет в район 0,995 доллара. При этом решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке и денежно-кредитной политике мало повлияли на курсовые колебания рубля, отмечают эксперты.

"ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,5% неизменной. Сигнал на будущее, как и в сентябре, отсутствовал, позиция выжидательная. Условия настолько неоднозначные, что наиболее понятным и логичным является сохранение ставки с нейтральным сигналом. В этих условиях рубль продолжит жить своей жизнью – дальнейшее сокращение торгового баланса будет медленно смещать курс ближе к 65 рублям за доллар к концу 2022 года и 65-70 рублям — в 2023-м", — комментирует Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста".

РЕГУЛЯТОР ВЫДЕРЖАЛ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТОН

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и так же, как и в сентябре, не уточнил направленности своих дальнейших шагов. Однако отметил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса в РФ находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

Работа биржи

Глава ЦБ оценила перспективы инвестиций на российском фондовом рынке

При этом на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски в РФ сбалансированы, на среднесрочном по-прежнему преобладают проинфляционные, резюмировал ЦБ РФ.

Позже на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина также заявила, что ЦБ РФ не участвовал в обсуждении административных ограничений на экспорт и считает нецелесообразной такую меру для балансировки экспорта и импорта. Этот баланс сейчас является главным курсообразующим фактором рубля. По мнению Набиуллиной, в текущих экономических условиях наилучшим образом балансирует интересы экспортеров и импортеров плавающий курс рубля.

ПРОГНОЗЫ

Прекращение смягчения монетарной политики ЦБ РФ убирает для рубля краткосрочный фактор давления, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Однако денежно-кредитные условия остаются мягкими, что на более долгосрочном горизонте будет способствовать снижению курса рубля, поскольку низкие процентные ставки в экономике являются фундаментальным фактором ослабления любой валюты", — рассуждает он о перспективах динамики курса рубля.

В пятницу экспортеры уплачивают налог на прибыль, напоминает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". "Соответственно, в дневные часы могло наблюдаться избыточное предложение валюты. Однако к вечеру поддерживающий курс рубля эффект налогового периода сойдет полностью на нет", — добавляет он.