МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Курс доллара увеличивается по отношению к другим основным мировым валютам после выхода ряда макроэкономических статданных по США, следует из данных торгов. Индекс потребительских настроений в США в октябре вырос до 59,9 пункта

По состоянию 17.56 по московскому времени курс евро к доллару снижается до 0,9955 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9962 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 147,49 иены со 146,27 иены на закрытии прошлой торговой сессии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,11%, до 110,7 пункта.

Американская валюта в пятницу вечером выигрывает по отношению к другим валютам, поскольку инвесторы обратили внимание на ряд макроэкономических статданных по США. Так, доходы населения США в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с августом.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в октябре вырос до 59,98 пункта с сентябрьских 58,6 пункта.