МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Валюта России подросла в пятницу, но упала за неделю: к доллару до 61,52 рубля, к евро – до 61,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль прибавил к доллару и к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 21 копейку, до 61,52 рубля, евро — на 62 копейки, до 61,08 рубля.

Доллар за рабочую неделю подорожал на 23 копейки, евро – на 88 копеек.