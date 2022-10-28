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2022
https://1prime.ru/Forex/20221028/838634956.html
Доллар на Мосбирже вырос за неделю до 61,52 рубля
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Валюта России подросла в пятницу, но упала за неделю: к доллару до 61,52 рубля, к евро – до 61,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 28.10.2022
валюта, рынки, новости, доллар, мосбиржа, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Валюта России подросла в пятницу, но упала за неделю: к доллару до 61,52 рубля, к евро – до 61,08 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 21 копейку, до 61,52 рубля, евро — на 62 копейки, до 61,08 рубля.
Доллар за рабочую неделю подорожал на 23 копейки, евро – на 88 копеек.