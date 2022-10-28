МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль повысился к доллару и евро в пятницу, однако слегка подешевел за неделю, следует из данных торгов. Рубль прибавил к доллару и к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 21 копейку, до 61,52 рубля, евро — на 62 копейки, до 61,08 рубля, юаня — на 7 копеек, до 8,4 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанем составил 81 миллиард рублей против 42,4 миллиарда по евро и 76,1 миллиарда по доллару.

Доллар снизился к рублю на 0,04%, евро — на 0,3%, юань – на 0,35%. Рублевая цена нефти составила около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.

Доллар за рабочую неделю подорожал на 23 копейки, евро – на 88 копеек.

РУБЛЬ В НЕЙТРАЛИТЕТЕ К ЦБ

Российская валюта в пятницу прибавила в весе, отыгрывая курсовую динамику форекса, на котором евро дешевеет в район 0,995 доллара. При этом решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке и денежно-кредитной политике мало повлияли на курсовые колебания рубля, отмечают эксперты.

"Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% по итогам пятничного заседания не вызвало заметной реакции российской валюты – монетарная пауза была ожидаемой и это в целом нейтральный сценарий для нацвалюты РФ", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор не уточнил направленности своих дальнейших шагов. ЦБ при этом отмечает, что инфляционные ожидания населения и бизнеса в РФ находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

При этом на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски в РФ сбалансированы, на среднесрочном по-прежнему преобладают проинфляционные, резюмировал ЦБ РФ.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина также заявила, что ЦБ РФ не участвовал в обсуждении административных ограничений на экспорт, считает нецелесообразной такую меру для балансировки экспорта и импорта. Этот баланс сейчас является главным курсообразующим фактором рубля. Плавающий курс рубля наилучшим образом балансирует интересы экспортеров и импортеров в текущих экономических условиях, считает Набиуллина.

ПРОГНОЗЫ

Следующую неделю курс начнет вблизи отметки 61 рубль за доллар, считает Евгений Линчик из УК "Первая".

"В свою очередь, большее представление о будущей динамике может дать его выход из диапазона 60-62 рубля за доллар в ту или иную сторону", — добавляет он.

Прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 60-64 рубля, оценивает Буйволов из "БКС Мир инвестиций". "После прохождения через налоговый период волатильность рублевого курса может немного вырасти. Цены на нефть краткосрочно могут удерживаться выше 90 долларов, инвалюта продолжает поступать от экспортеров в значительных объемах. Причин для ухода курса доллара к рублю далеко от текущих уровней пока не просматривается", — добавляет он.

Хотя ЦБ РФ не раскрывает расчетное значение валютного курса, его можно понять из приведенной в среднесрочном прогнозе информации: импорт в 2023 году планируется на уровне 340 миллиардов долларов, отношение импорта к ВВП держится в районе 20,5–22% последние годы (в среднем 21,3% с 2009 года), рассуждает Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

"При этом номинальный ВВП на 2023 год можно оценить примерно в 140 триллионов рублей, что дает среднегодовой курс доллара в диапазоне 84–90 рублей. Наши же ожидания пессимистичнее из-за последствий рецессии в мировой экономике", — добавляет он.