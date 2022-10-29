МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. С момента появления евро денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика ЕС были полностью разделены, и это полный экономический абсурд, пишет Atlantico. Собеседник издания экономист Дон Диего де Ла Вега перечислил его губительные для Европы последствия, и объяснил, почему сейчас существуют все предпосылки для отказа от евро. "Грядет буря". Названа дата начала "самого опасного кризиса" в энергетике

По его мнению, обвалится евро только в том случае, "если люди решат, что они предпочитают лагерь свободы, даже если это им дорого обойдется в ближайшем будущем. Это то, что мы видели в случае с Брекситом". Нужно принять к сведению, что свобода важнее понесенных затрат, отметил Де Ла Вега, добавив, что подобное ближе к 2027 году может случится с Италией и Францией. Это может случится и в Германии, если она будет переживать глубокий промышленный кризис, побуждающий ее еще больше отказываться от роли кредитора в последней инстанции, уверен экономист. Нужно понять, что ситуацию может "взорвать" любая, даже самая незначимая, казалось бы, деталь.

По мнению де Ла Вега, "неудачная ситуация всегда чревата крахом. И трудно предсказать, когда это произойдет. Многие европейцы до сих пор полагают, что евро — это защитный щит, однако такие мысли лишены всякого смысла. Пока мы этого не осознаем, евро сможет продержаться. Несомненно лишь одно: в текущей ситуации обслуживание евро становится все более и более дорогим".

Согласно опросам Евробарометра, евро пользуется популярностью у более чем 60% населения. Но если вы посмотрите на мнение конкретных людей в демократических странах, то евро далеко не так популярен, как кажется. Например, в той же Франции 8 из 12 опрошенных выразили относительный скептицизм.

"Так что основания для выхода из еврозоны есть. Нужна только искра", — констатировал экономист в беседе с Atlantico.

Де Ла Вега добавил, что хорошие новости заключаются в том, что гораздо легче будет отказаться от евро, когда он так слаб, как сейчас. В США задумались, чем поддержка Украины опасна для них самих

Он уверен, что те, кто хочет сохранить еврозону — это в основном граждане, у которых имеются активы. Те же, кто выступает за выход из еврозоны, часто не имеют таковых, и поэтому их потери будут минимальными. Экономист считает, что система с фиксированным валютой не имеет будущего, если только в ней не будет достигнута определенная форма федерализма. Ведь подобная система превращает маленькие проблемы в большие, пока они не взорвутся. И сколько бы попыток не делали, никаких Соединенных Штатов Европы нет, сказал Де Ла Вега.

"Рынок не настроен против евро. Он не осуждает его. Но он не любит, когда его доводят до предела, и сигнализирует, когда глупости продолжаются слишком долго", — подытожил экономист.

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