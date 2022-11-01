Генсек ШОС призвал участников расширять расчеты в нацвалютах
Генсек ШОС Чжан Мин призвал участников расширять расчеты в нацвалютах в рамках организации
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Странам-участницам ШОС следует расширять использование национальных валют во взаимных расчетах, работать над свободным передвижением товаров и капитала. Об этом заявил генсек организации Чжан Мин.
"Важно скорее усовершенствовать компетентный анализ и публикации статистических и прогнозных данных по ключевым показателям экономического развития и торгово-экономического сотрудничества организации, а также формировать соответствующие базы данных", — сказал он в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС.
По словам Чжан Мина, расширение расчета в местных валютах, а также синхронизация таможенных систем и рахвитие торговли внутри региона поспособствует свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий в рамках организации.
https://1prime.ru/Forex/20221101/838672024.html
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