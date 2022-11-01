МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Странам-участницам ШОС следует расширять использование национальных валют во взаимных расчетах, работать над свободным передвижением товаров и капитала. Об этом заявил генсек организации Чжан Мин. Мишустин предложил ШОС создать собственную систему банковских платежей

"Важно скорее усовершенствовать компетентный анализ и публикации статистических и прогнозных данных по ключевым показателям экономического развития и торгово-экономического сотрудничества организации, а также формировать соответствующие базы данных", — сказал он в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС.

По словам Чжан Мина, расширение расчета в местных валютах, а также синхронизация таможенных систем и рахвитие торговли внутри региона поспособствует свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий в рамках организации.