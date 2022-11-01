МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Во вторник доллар США отступил от недельного максимума против корзины из других основных валют, так как настроения на финансовых рынках улучшились перед важными заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые состоятся на этой неделе, сообщило агентство Reuters. Европейский фондовый рынок достиг максимумов за шесть недель

Инвесторы и аналитики ожидают, что и ФРС, и Банк Англии на заседаниях в среду и четверг, соответственно, поднимут ставки на 75 базисных пунктов.

Впоследствии Банк Англии замедлит повышение ставок, повысив их на 50 базисных пунктов в декабре, полагают на рынке, где все больше надеются, что ФРС поступит на своем декабрьском заседании точно так же.

Индекс доллара США, который отражает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, во вторник упал на 0,57%, до 110,09, после роста на 0,79% в понедельник.

"Возможно, ФРС немного снизит темпы повышения ставок, но, очевидно, она заявит, что ее работа пока не выполнена, потому что инфляция глубоко укоренилась", — сказал аналитик National Australia Bank Родриго Катрил.

"Мы не исключаем, что доллар США достиг пика, но это не значит, что он обязательно будет снижаться", — добавил он.

Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,74%, до 1,1551, после падения более чем на 1% в понедельник. Пара евро/доллар выросла на 0,54%, до 0,9934.

Индекс доллара в этом году подскочил более чем на 15% на фоне агрессивного повышения ставок ФРС. Такое развитие событий вызвало снижение других валют и усилило давление на мировую экономику.

Инвесторы становятся более чувствительными к любым признакам того, что ФРС и другие ключевые центральные банки могут замедлить темпы повышения ставок.

Однако в понедельник рынкам напомнили, что инфляция остается устойчиво высокой: вышли данные, указавшие на рекордный уровень годовой инфляции потребительских цен в еврозоне в октябре.