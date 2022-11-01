МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла по итогам вторника к доллару — до 61,24 рубля, к евро — до 60,74 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар перешел к росту к евро после макростатистики из США

Курс доллара расчетами "завтра" во вторник на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 24 копейки, до 61,24 рубля, евро — на 14 копеек, до 60,74 рубля.