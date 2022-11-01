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2022
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Рубль на Мосбирже укрепился по итогам вторника
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Валюта РФ выросла по итогам вторника к доллару — до 61,24 рубля, к евро — до 60,74 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" во вторник на 19.00... ПРАЙМ, 01.11.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла по итогам вторника к доллару — до 61,24 рубля, к евро — до 60,74 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" во вторник на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 24 копейки, до 61,24 рубля, евро — на 14 копеек, до 60,74 рубля.