МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Рубль подешевел по итогам среды к доллару — до 61,8 рубля, к евро — до 61,12 рубля, и к юаню — до 8,414 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль днем снизился на фоне итогов аукционов Минфина по размещению ОФЗ

Курс доллара расчетами "завтра" во вторник на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 56 копеек, до 61,8 рубля, евро — на 38 копеек, до 61,12 рубля, юаня — на 1,7 копейки, до 8,414 рубля.