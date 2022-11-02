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2022
https://1prime.ru/Forex/20221102/838690883.html
Рубль ослаб по итогам среды
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Рубль подешевел по итогам среды к доллару — до 61,8 рубля, к евро — до 61,12 рубля, и к юаню — до 8,414 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 02.11.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро, курс юаня
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Рубль подешевел по итогам среды к доллару — до 61,8 рубля, к евро — до 61,12 рубля, и к юаню — до 8,414 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" во вторник на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 56 копеек, до 61,8 рубля, евро — на 38 копеек, до 61,12 рубля, юаня — на 1,7 копейки, до 8,414 рубля.