МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии среды подешевел к доллару, евро и юаню на опасениях инвесторов перед объявлением итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль ослаб по итогам среды

Курс доллара расчетами "завтра" в среду на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 56 копеек, до 61,8 рубля, евро — на 38 копеек, до 61,12 рубля, юаня — на 1,7 копейки, до 8,414 рубля.

Объем торгов юанем составил 59,65 миллиарда рублей против почти 35,1 миллиарда по евро и 68,49 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КОНСОЛИДАЦИЮ

Рубль хоть и показал слабость по итогу торгов к инвалютам, но все равно находится в ценовом диапазоне предыдущих сессий: 61-62 по доллару, 60,5-62 по евро и 8,35-8,5 по юаню.

"В среду рубль слабел, но лишь умеренно. Новостной фон для рубля остается нейтральным, а нефтяные котировки к вечеру вернулись к уровням открытия среды. При этом сейчас нет явного дисбаланса спроса и предложения на валютном рынке на фоне завершившегося налогового периода и ослабившихся опасений санкций", — отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" указывает, что рубль в среду тяготел к ослаблению, несмотря на сохранение высоких уровней в сырьевых котировках и постоянное влияние базового фактора поддержки – перекоса в пользу предложения инвалюты при подавленном спросе на нее в стране.

"Давление на рубль могли оказать усилившаяся осторожность перед заседанием ФРС, а также снижение на рынке рублевого долга", — дополнил он.

ПРОГНОЗЫ

"Курс доллара вряд ли выйдет из диапазона в 60,9-62,15 рубля и в четверг", — прогнозирует Григорьев.

По оценке Бахтина, в четверг курс рубля к доллару может двигаться в диапазоне 60,5-62,5 рубля.

"В среднесрочной перспективе давление на рубль будет сохраняться на фоне дефицита бюджета, роста импорта и роста проинфляционных рисков", — заключает Евгений Линчик из УК "Первая".