МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В четверг китайский юань торговался в районе минимума почти за 15 лет против доллара США. Доллар укрепляется, после того как председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о том, что процентные ставки, по всей видимости, поднимутся выше, чем ожидалось. Рубль выдержал удар доллара после заседания ФРС США

В среду, как и ожидалось, ФРС повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов и заявила, что борьба с инфляцией потребует дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Укрепление доллара заставило Народный банк Китая установить более низкий срединный курс национальной валюты: 7,2472 юаня за доллар против 7,2197 в среду. Фиксинг четверга стал максимальным с 22 января 2008 года.

На континентальном рынке пара открылась на уровне 7,3100, а потом поднялась до 7,3110, приблизившись к достигнутому во вторник максимуму почти за 15 лет 7,3280. На момент написания статьи пара торговалась по 7,3036.