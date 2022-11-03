МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг торгуется в умеренном минусе к доллару и прибавляет к евро после очередного повышения ставки ФРС США, следует из данных торгов. Рубль выдержал удар доллара после заседания ФРС США

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.14 мск повышался на 34 копейки — до 62,14 рубля, евро снижался на 29 копеек — до 60,83 рубля, юаня — повышался на 2 копейки, до 8,43 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанем составляет 20,1 миллиарда рублей, долларом — 19,4 миллиарда, евро – 6,9 миллиарда рублей.

ФРС США в среду по итогам ноябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3,75-4% годовых.

Курс доллара в четверг обозначил выход вверх из диапазона 61,2-61,9 рубля, вероятно, в силу отсутствия ликвидности на утренних торгах, комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Краткосрочные факторы ослабления рубля связаны со снижением предложения валюты от экспортеров в связи с окончанием налогового периода, а также устойчивым и долгосрочным фактором – ужесточение денежно-кредитных условий на финансовом рынке страны, о чем сказал Центробанк в прошлую пятницу", — говорит он.

На динамику утренних торгов косвенно влияет и некоторое укрепление доллара на форексе после повышения ставки ФРС и комментариев главы регулятора Джерома Пауэлла о возможно более высоком, чем ожидалось, целевом уровне ставки, добавляет эксперт.

"Полагаем, что сегодняшние перспективы ослабления рубля не будут выходить за уровень 62,5 против доллара", — сказал Фетисов.

"Что касается юаня, то тенденция ослабления валюты КНР очевидна. Полагаем, что в краткосрочной перспективе уровень 7,34-7,36 юаня за доллар снова будет протестирован. По отношению к рублю сегодня видим некоторое укрепление юаня, но пока оно не превысило 8,5 рубля, говорить о развитии тенденции рано", — добавил эксперт.

В четверг торговая активность на валютном рынке Мосбиржи увеличится из-за предстоящих длинных выходных, что может усилить рост курса доллара и закрепить его выше привычного диапазона 61-62 рубля, полагает в свою очередь Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Допускаем, что в этом случае возможно формирование направленного тренда", — добавил он.