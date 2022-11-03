МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В четверг, после того как накануне ФРС повысила процентные ставки, британский фунт снизился против доллара США. Участники рынка ждут решения Банка Англии, которое будет опубликовано позднее в четверг. СМИ: Банк Англии готовится к самому большому повышению ставки с 1989 года

Доллар, как и доходность казначейских облигаций США, растет после того как председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал, что ставки могут превысить ожидаемый инвесторами пик.

Особенно сильно доллар растет против фунта, так как рынки ожидают от Банка Англии менее агрессивного тона, чем от ФРС.

В начале торгов в Лондоне пара фунт/доллар упала на 1,18%, до минимума с 21 октября 112,84. Пара евро/фунт выросла на 0,59%, до 86,68.

В среду ФРС на четвертом заседании подряд повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до диапазона 3,75%- 4%. Еще в марте ставка находилась в диапазоне 0%-0,25%.

Теперь инвесторы переключили внимание на Банк Англии, который, как ожидается, тоже повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 3%.

"Мы ожидаем, что Банк Англии подаст сигнал о том, что сегодняшнее более масштабное повышение ставки вряд ли будет первым в серии более масштабных повышений, а также что ожидания рынка в отношении дальнейших повышений, вероятно, по-прежнему слишком агрессивны", — говорит Ли Хардман, аналитик MUFG.

В отличие от ФРС, Банк Англии имеет дело с резким замедлением британской экономики и с последствиями разрушительной экономической программы правительства, которая в сентябре и в октябре дестабилизировала рынки облигаций и создала риски для пенсионных фондов. Также ожидается, что новый премьер-министр Риши Сунак скоро объявит о повышении налогов и сокращении расходов бюджета, а эти меры, видимо, окажут давление на рост экономики.

Пауэлл сигнализировал в среду, что ФРС может замедлить темп повышения стоимости заимствований, а это значит, что в декабре ключевая ставка может быть повышена на 50 базисных пунктов. Вместе с тем он сказал, что пик ставки может оказаться выше, чем ожидают рынки.

На момент написания статьи индекс доллара поднялся на 0,61% от уровня закрытия среды, до максимума за две недели 112,82.

Инвесторы на рынке фьючерсов почти с полной уверенностью ожидают, что в декабре Банк Англии замедлит темп повышения ставки до 50 базисных пунктов. Вероятность очередного повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов они оценивают в 51%.