МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене начала расти в четверг днем, рынки продолжают реагировать на итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США с новым повышением ставки рефинансирования, что фундаментально позитивно для американской валюты, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Доллар США снизился в среду после заявления ФРС

По состоянию на 13.55 мск курс евро к доллару снижается до 0,9737 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9817 доллара, курс доллара к иене растет до 148,32 иены со 147,9 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 1,5%, до 113,02 пункта.

В четверг днем курс доллара начал расти к евро и иене после утреннего снижения. Рынки продолжают оценивать итоги заседания ФРС. Так, Федрезерв снова повысил ставку рефинансирования на 0,75 процентного пункта — до уровня 3,75-4% годовых. Также ФРС отметила, что дальнейшее повышение ставки будет уместно.

"Переориентация внимания рынка на потенциально более высокие процентные ставки и срок, в течение которого ставки могут оставаться на максимальных уровнях, была позитивной для доллара и ослабила рисковые настроения", — сказал агентству Блумберг валютный стратег Malayan Banking Bhd в Сингапуре Яньси Тань (Yanxi Tan).