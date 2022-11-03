МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль немного теряет к доллару и растет к евро днем в четверг, отыгрывая курсовую динамику форекса после решений ФРС по базовой ставке, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль торгуется разнонаправленно после решения ФРС США по ставке

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.04 мск повышался на 19 копеек, до 61,99 рубля, евро падал на 78 копеек, до 60,34 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом снижался на 1 копейку до 8,40 рубля, а объем торгов им составлял 69,7 миллиарда рублей против 33 миллиардов по евро и 71,9 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 0,4%, евро терял 1,2%, юань — 0,1%. Рублевая цена нефти составляла около 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ФОРЕКС

Российская валюта в четверг снижается к доллару и уверенно растет к евро. "Это происходит в условиях слабости европейской валюты на мировых площадках после решения ФРС по ставке", — говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ФРС США в среду по итогам ноябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3,75-4% годовых.

Курс евро на форексе днем падает на 0,75% — до 0,9743 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 1,5% — до 113,1 пункта.

При этом стоимость нефти падает на 1,3% до 94,9 доллара за баррель сорта Brent. Рынки оценивают вероятность возникновения экономической рецессии в мировой экономике после очередного ощутимого повышения учётной ставки в США.

ПРОГНОЗЫ

В начале следующей недели курс доллара может вернуться в диапазон 60,90-62,15 рубля за доллар, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Но в дальнейшем рубль будет тяготеть к ослаблению на фоне постепенного сокращения торгового профицита", — добавляет он.

Курс доллара в четверг пытается выйти вверх из диапазона 60–62 рубля, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая". "В среднесрочной перспективе давление на рубль будет сохраняться на фоне дефицита бюджета, роста импорта и проинфляционных рисков", — добавляет он.

В четверг к концу торговой сессии Владимир Чернов из Freedom Finance Global прогнозирует движение курсов в диапазонах 61,8–62,9 рубля за доллар и 59,6–62 рубля за евро, соответственно.