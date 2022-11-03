МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Доллар США укрепился в четверг на фоне сигналов Федеральной резервной системы о том, что ключевая процентная ставка, возможно, достигнет пика выше того уровня, который предполагают инвесторы. Между тем британский фунт упал после того, как Банк Англии повысил процентные ставки, предупредив о том, что британскую экономику ждут "очень сложные" времена. Вот и все: доллар и евро сообща атакуют рубль

Банк Англии в четверг поднял ключевую процентную ставку до 3,0% с 2,25%, произведя самое большое повышение ставки с 1989 года на фоне замедления экономики и ускорения уже и без того высокой инфляции.

Согласно прогнозу британского центрального банка, в текущем квартале инфляция достигнет 40-летнего максимума около 11%, а в экономике Великобритании уже наступила рецессия, которая может продлиться два года — дольше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 года.

После заявления Банка Англии фунт упал на 1,7% против доллара США, а также ослаб против евро, но затем восстановил часть утраченных позиций.

"Фунт снижался против восстанавливающегося доллара все утро, и более примечательно его падение против евро после заявления Банка Англии, воспринятого как сигнал о развороте в сторону смягчения", — говорит Джейн Фоули, валютный стратег-аналитик Rabobank.

Решение о самом большом за последние 33 года повышении ставки (если не считать неудачную попытку спасения фунта в 1992 году) соответствует ожиданиям опрошенных Reuters экономистов, но было принято не единогласно.

"Два члена Комитета по денежно-кредитной политике не захотели поддержать повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов в этом месяце, а если учитывать вероятность того, что к следующему заседанию Банка Англии в экономике Великобритании уже наступит рецессия, перспектива еще одного повышения ставки на 75 б.п. представляется очень сомнительной", — отмечает Фоули.

Фунт, как и большинство других основных валют, начал слабеть против доллара еще до объявления решения Банка Англии.

В среду ФРС повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до диапазона 3,75-4,0%. Сразу после заседания центрального банка доллар снизился на прозвучавших в заявлении сигналах о вероятности замедления ужесточения политики, но окреп, после того как глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что борьба с инфляцией потребует дальнейшего повышения стоимости заимствований.

Сигнал Пауэлла о склонности к жесткой политике развеял надежды на менее агрессивное повышение ставок ФРС, подтолкнув пару евро/доллар упала до двухнедельного минимума 0,973.

Доходность двухлетних облигаций США, которые наиболее чувствительны к изменениям ожиданий в отношении процентных ставок, повысилась на 15 базисных пунктов, до 4,73%, самого высокого уровня с июля 2007 года.

"Имеет место так называемая 'улыбка доллара'", — говорит Валентин Маринов, стратег-аналитик Credit Agricole, поясняя, что американская валюта получает поддержку тогда, когда ФРС возглавляет борьбу против инфляции, а также когда действия ФРС отбивают у инвесторов желание рисковать.

Индекс доллара в четверг вырос на 1,3% от уровня закрытия предыдущего дня, до 112,83 пункта, самого высокого уровня с 21 октября.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,2%, до 148,24, в то время как трейдеры не исключают новых интервенций Банка Японии.

В октябре власти Японии потратили на поддержку своей валюты 42,8 млрд долларов, а в сентябре — почти 20 млрд долларов.