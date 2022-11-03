МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ подешевела в четверг к доллару — до 62,1 рубля, а к евро выросла до 60,9 рубля, за неполную рабочую неделю рубль также ослабел к доллару и укрепился к евро, следует из данных Московской биржи. Рубль в боковике отыгрывал курсовую динамику форекса

Курс доллара расчетами "завтра" в четверг на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 30 копеек, до 62,1 рубля, евро снизился на 22 копейки, до 60,9 рубля.

Доллар за короткую рабочую неделю подорожал на 58 копеек, евро подешевел на 18 копеек.