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2022
https://1prime.ru/Forex/20221103/838705613.html
Рубль торгуется разнонаправленно на закрытии торгов четверга
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Валюта РФ подешевела в четверг к доллару — до 62,1 рубля, а к евро выросла до 60,9 рубля, за неполную рабочую неделю рубль также ослабел к доллару и укрепился к евро, следует из... ПРАЙМ, 03.11.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ подешевела в четверг к доллару — до 62,1 рубля, а к евро выросла до 60,9 рубля, за неполную рабочую неделю рубль также ослабел к доллару и укрепился к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс
доллара расчетами "завтра" в четверг на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 30 копеек, до 62,1 рубля, евро снизился на 22 копейки, до 60,9 рубля.
Доллар за короткую рабочую неделю подорожал на 58 копеек, евро подешевел на 18 копеек.