МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Рубль в четверг завершил торги снижением к доллару, реагируя на заявления со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, но подрос к евро и юаню, следует из динамики торгов на Московской бирже. Рубль торгуется разнонаправленно на закрытии торгов четверга

Курс доллара расчетами "завтра" в четверг на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 30 копеек, до 62,1 рубля, евро снизился на 22 копейки, до 60,9 рубля, юань снизился на 0,7 копейки, до 8,407 рубля.

Объем торгов юанем составил 75,72 миллиарда рублей против почти 36,28 миллиарда по евро и чуть более 84,96 миллиарда по доллару.

Доллар за короткую рабочую неделю подорожал на 58 копеек, евро подешевел на 18 копеек, юань вырос на 0,4 копейки.

РУБЛЬ ПОКАЗАЛ СЛАБОСТЬ

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" подмечает, что рубль в начале торгов резко подешевел, обновив двухнедельный минимум к доллару, который приближался к 62,5 рубля. Вскоре российская валюта отыграла основную часть потерь, и вслед за еще одной просадкой перешла к активному восстановлению, выйдя в хороший плюс к бивалютной корзине за счет снижения пары евро-доллар, происходящего из-за резкого ослабления евро на мировом рынке, добавил он.

"После старта основной российской сессии биржевые площадки и котировки нефти ускорили снижение, но это не помешало восходящей коррекции рубля. Поддержку ему продолжает оказывать сбалансированность нашего валютного рынка, защищающая его от внешних рыночных и геополитических драйверов", — пояснил эксперт.

Евгений Линчик из УК "Первая" отмечает, что рубль в четверг отреагировала на заявления со стороны ФРС США небольшим ослаблением — вышел из диапазона 60-62 рублей за доллар, однако по итогу торговой сессии вернулся к верхней его границе, в район 62 рублей.

ПРОГНОЗЫ

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 60,5-63,5 рубля. С одной стороны, доллар показал локальный подъем на мировом рынке после заседания ФРС, а риск-активы, включая commodities, оказались под давлением", — полагает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

С другой стороны, рассуждает эксперт, перепады внешних настроений уже давно не являются для рубля определяющими, а та же достаточно уверенно нефть держится выше 90 долларов за баррель, опираясь в том числе на последовательную политику ОПЕК+ по квотам добычи. Смещение доллара к рублю в зону 64-65 рублей за доллар в ноябрьской перспективе может наблюдаться на фоне сокращения экспорта из-за санкций и одновременного восстановления импорта, дополняет он.

Линчик считает, что уже на следующей неделе российская валюта может вернуться в рамки уровней 60-62 рубля за доллар. В среднесрочной перспективе давление на рубль будет сохраняться на фоне дефицита бюджета, роста импорта и роста проинфляционных рисков, добавляет эксперт.