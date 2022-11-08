Курс рубля снижается к доллару и евро, но растет к юаню
Мосбиржа: рубль слабо теряет к доллару и евро, но демонстрирует рост к юаню
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Рубль на старте торговой сессии вторника слабо теряет к доллару и евро, но демонстрирует рост курса к юаню: доллар и евро торгуются выше 61 рубля, юань — на отметке 8,38 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 6 копеек, до 61,06 рубля, евро — на 27 копеек, до 61,19 рубля, курс юаня снижается на 4 копейки, до 8,38 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221108/838739678.html
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