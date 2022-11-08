МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара во вторник утром увеличивается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, инвесторы ждут новой статистики инфляции, которая даст больше определённости по поводу дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Доллар дешевеет к евро в преддверии парламентских выборов в США

По состоянию на 7.41 мск курс евро к доллару снижается до 1,0008 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0019 доллара, курс доллара к иене растёт до 146,68 иены со 146,62 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,17%, до 110,31 пункта.

Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США до 8% после 8,2% в сентябре. Инфляция отступила от пикового значения в 9,1%, при этом остается заметно выше целевого уровня ФРС в 2%. Это может указывать, что в декабре Федрезерв, борющийся с ростом цен, снова повысит учётную ставку, но меньшими темпами, чем делал это ранее. По данным CME Group, 57% трейдеров ожидают повышения на 0,5 процентного пункта, и 43% — вновь на 0,75.

"Мы просто не знаем, когда ужесточение даст тот эффект, что мы ждем. Все сводится к одному вопросу: какое влияние ужесточение Федрезерва оказало на инфляцию?" — комментирует портфельный менеджер Globalt Investments Кит Бьюкенен (Keith Buchanan), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Рынки также следят за выборами в США: 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.