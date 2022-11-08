Декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex подешевел на 7,85 доллара во вторник утром
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром умеренно снижается, во многом за счет повышения доходности американских гособлигаций, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 7,85 доллара, или на 0,47%, до 1 672,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,32%, до 20,642 доллара за унцию.
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 4,239% с 4,214% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надёжный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Доходность американского госдолга, равно как и сама цена на золото, чувствительны к монетарной политике в США. Её ужесточение укрепляет доллар и повышает доходность ценных бумаг, но негативно для инвесторов в драгметаллы. А для того чтобы попытаться предсказать, насколько в декабре Федеральная резервная система (ФРС) США, борющаяся с ростом цен, снова повысит учётную ставку, аналитики ждут новых данных об инфляции в стране.
Эксперты предполагают замедление годовой инфляции по итогам октября до 8% после 8,2% месяцем ранее. Инфляция отступила от пикового значения в 9,1%, но при этом остается заметно выше целевого уровня ФРС в 2%.
https://1prime.ru/Forex/20221108/838740376.html