МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром умеренно снижается, во многом за счет повышения доходности американских гособлигаций, следует из данных торгов. Доллар укрепляется к основным мировым валютам

По состоянию на 7.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 7,85 доллара, или на 0,47%, до 1 672,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,32%, до 20,642 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 4,239% с 4,214% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надёжный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Доходность американского госдолга, равно как и сама цена на золото, чувствительны к монетарной политике в США. Её ужесточение укрепляет доллар и повышает доходность ценных бумаг, но негативно для инвесторов в драгметаллы. А для того чтобы попытаться предсказать, насколько в декабре Федеральная резервная система (ФРС) США, борющаяся с ростом цен, снова повысит учётную ставку, аналитики ждут новых данных об инфляции в стране.

Эксперты предполагают замедление годовой инфляции по итогам октября до 8% после 8,2% месяцем ранее. Инфляция отступила от пикового значения в 9,1%, но при этом остается заметно выше целевого уровня ФРС в 2%.