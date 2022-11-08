МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Китайский юань во вторник немного снизился против доллара США, так как резкий рост случаев заболеваемости Сovid-19 и неожиданно слабые данные по внешней торговле нивелировали оптимизм в отношении открытия экономики, который на прошлой неделе вызвал волатильность на валютном рынке. Дело не в долларе. Зачем США раздувают глобальный кризис

На континентальном рынке пара доллар США/юань в середине сессии торговалась с повышением на 0,1%, по 7,2381, хотя Народный банк Китая установил срединный курс юаня на недельном максимуме в 7,215 юаня за доллар.

Между тем индекс доллара держится в районе 110. Участники рынка ставят на то, что возможная победа Республиканской партии США на промежуточных выборах может усилить оппозицию увеличению бюджетных расходов, что будет оказывать давление на американскую валюту.

Согласно представленным во вторник официальным данным, в Китае наблюдается резкий рост заболеваемости Сovid-19 в Гуанчжоу и в других крупных городах.

Признаки роста заболеваемости Сovid-19 в Китае и потенциальный рост инфляции в США в октябре, о котором может быть объявлено в четверг, сдерживают склонность инвесторов к риску, считают аналитики Maybank.

Однако рынок продолжает ориентироваться на постепенную корректировку политики в отношении Сovid-19 как на свидетельство того, что Китай готовиться к открытию экономики. Эти ожидания на прошлой неделе спровоцировали самый сильный скачок оффшорного юаня в истории.

"Подобно тому как рынки продолжают оценивать сроки завершения цикла ужесточения политики ФРС, они также делают ставки на завершение политики нулевой терпимости к Сovid-19 в Китае, — говорят в Maybank. — Эти факторы, возможно, продолжат порождать резкие колебания на рынке".

Оптимизм в отношении юаня также сдерживают данные по внешней торговле, опубликованные в понедельник. Согласно этим данным, экспорт и импорт Китая в октябре неожиданно упали. Это первое одновременное падение с мая 2020 года.

В статье, опубликованной в местном СМИ во вторник, Гуань Тао, главный экономист BOC International и бывший валютный регулятор, сказал, что "ключевым фактором стабилизации валютных курсов является улучшение экономических перспектив и рост доверия на рынках".

В этом году в Китае зафиксирован сильный отток капитала, а повышенная гибкость юаня помогла сгладить его последствия и защитить экономическую и финансовую стабильность в стране, сказал он.