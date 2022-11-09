Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню в среду на уровне 7,2189
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В среду юань немного снизился против доллара США после выхода данных, показавших снижение цен производителей и замедление роста потребительских цен. Трейдеры расценили эти данные как сигнал о слабости спроса и неблагоприятных перспективах экономики.
Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,2189 против 7,215 во вторник. На континентальном рынке пара открылась на 7,2322, а на момент написания статьи торговалась по 7,2464.
По действующим правилам, в течение дня пара может отклоняться от срединного курса не более чем на 2% вверх или вниз.
Индекс доллара поднялся до 109,681 от уровня закрытия вторника 109,636.
Согласно вышедшим в среду данным, в октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года цены производителей в Китае снизились на 1,3%. Их снижение наблюдалось впервые с декабря 2020 года. Годовой рост индекса потребительских цен (CPI) замедлился до 2,1% с 2,8% в сентябре.
"Слабые данные Китая по активности и инфляции указывают на проблемы экономики в результате низкого спроса", — сказал Стивен Иннс из SPI Asset Management. По его словам, слабость инфляции может означать, что власти не очень обеспокоены снижением юаня, но только темпами, которые не провоцируют отток капиталов.
Торгово-взвешенный курс континентального юаня против 24 валют упал до минимума с 10 сентября прошлого года 98,63.
На момент написания статьи пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2463, примерно также, как и на континентальном рынке.
Инвесторы стали в меньшей степени учитывать в котировках вероятность смягчения карантинных мер. На прошлой неделе эти ожидания обусловили самый рекордно сильный рост оффшорного юаня.
"Оптимистические ожидания оживления экономики Китая ослабли с новыми вспышками COVID, которые вызвали ожидания ужесточения локдаунов, — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун. — Мы следим за признаками дезинфляции в результате ослабления спроса на фоне нулевой терпимости к COVID и кризиса на рынке недвижимости".
https://1prime.ru/Forex/20221109/838755220.html