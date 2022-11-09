МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В среду юань немного снизился против доллара США после выхода данных, показавших снижение цен производителей и замедление роста потребительских цен. Трейдеры расценили эти данные как сигнал о слабости спроса и неблагоприятных перспективах экономики. Стоимость доллара слабо меняется к евро

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,2189 против 7,215 во вторник. На континентальном рынке пара открылась на 7,2322, а на момент написания статьи торговалась по 7,2464.

По действующим правилам, в течение дня пара может отклоняться от срединного курса не более чем на 2% вверх или вниз.

Индекс доллара поднялся до 109,681 от уровня закрытия вторника 109,636.

Согласно вышедшим в среду данным, в октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года цены производителей в Китае снизились на 1,3%. Их снижение наблюдалось впервые с декабря 2020 года. Годовой рост индекса потребительских цен (CPI) замедлился до 2,1% с 2,8% в сентябре.

"Слабые данные Китая по активности и инфляции указывают на проблемы экономики в результате низкого спроса", — сказал Стивен Иннс из SPI Asset Management. По его словам, слабость инфляции может означать, что власти не очень обеспокоены снижением юаня, но только темпами, которые не провоцируют отток капиталов. Китай вновь повысил цены на бензин и дизельное топливо

Торгово-взвешенный курс континентального юаня против 24 валют упал до минимума с 10 сентября прошлого года 98,63.

На момент написания статьи пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2463, примерно также, как и на континентальном рынке.

Инвесторы стали в меньшей степени учитывать в котировках вероятность смягчения карантинных мер. На прошлой неделе эти ожидания обусловили самый рекордно сильный рост оффшорного юаня.

"Оптимистические ожидания оживления экономики Китая ослабли с новыми вспышками COVID, которые вызвали ожидания ужесточения локдаунов, — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун. — Мы следим за признаками дезинфляции в результате ослабления спроса на фоне нулевой терпимости к COVID и кризиса на рынке недвижимости".