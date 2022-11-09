МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ умеренно снизилась: доллар подорожал до 61,31 рубля, евро — до 61,37 рубля, юань — до 8,454 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль снижается к доллару на нейтральном фоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 31,75 копейки, до 61,31 рубля, евро поднялся на 42 копейки, до 61,37 рубля, юань — на 8,2 копейки, до 8,454 рубля.