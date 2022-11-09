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2022
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Валюта РФ умеренно снизилась: доллар подорожал до 61,31 рубля, евро — до 61,37 рубля, юань — до 8,454 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 09.11.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро, курс юаня
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ умеренно снизилась: доллар подорожал до 61,31 рубля, евро — до 61,37 рубля, юань — до 8,454 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 31,75 копейки, до 61,31 рубля, евро поднялся на 42 копейки, до 61,37 рубля, юань — на 8,2 копейки, до 8,454 рубля.