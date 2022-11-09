МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 15,8%, опускаясь ниже отметки в 17 тысяч долларов за монету впервые с ноября 2020 года, свидетельствуют данные торгов. ЦБ выступил за запрет частных криптовалют для использования в расчетах

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.29 мск дешевел на 15,8%, до 16,991 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 14,56% — до 17,066 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Ниже уровня в 17 тысяч долларов за монету биткоин последний раз опускался в цене 27 ноября 2020 года.