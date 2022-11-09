2022-11-09T19:36:14+03:00
2022-11-09T19:36:14+03:00
2022-11-09T19:36:14+03:00
2022
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Стоимость биткоина падает ниже 17 тысяч долларов
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Стоимость биткоина падает на 15,8%, опускаясь ниже отметки в 17 тысяч долларов за монету впервые с ноября 2020 года, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов... ПРАЙМ, 09.11.2022
валюта, рынки, технологии, новости, криптовалюты, биткоин, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 15,8%, опускаясь ниже отметки в 17 тысяч долларов за монету впервые с ноября 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.29 мск дешевел на 15,8%, до 16,991 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 14,56% — до 17,066 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Ниже уровня в 17 тысяч долларов за монету биткоин последний раз опускался в цене 27 ноября 2020 года.