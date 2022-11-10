МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Доллар США утратил часть позиций, завоеванных до начала текущей сессии, сообщило агентство Reuters. В центре внимания сейчас — данные по инфляции в американской экономике, которые будут опубликованы позднее в четверг. Между тем криптовалюты по-прежнему испытывают давление, так как криптобиржа Binance отказалась от покупки терпящей бедствие FTX. Три четверти россиян не интересуются покупкой валют дружественных стран

Американская валюты резко выросла против других основных валют до начала текущей сессии, но на азиатских торгах четверга сдала часть завоеванных позиций. При этом пара доллар США/японская иена приблизилась к самому низкому уровню примерно за две недели, достигнутому на предыдущей сессии. На момент написания статьи пара торговалась по 146,11.

Пара евро/доллар не смогла преодолеть уровень паритета и на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,25%, по 1,00375. Пара фунт/доллар выросла на 0,46%, до 1,1412, продемонстрировав частичное восстановление после падения на 1,6% до начала текущей сессии.

Все снимание сосредоточено на данных США по инфляции, которые выйдут позднее в четверг. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что общий индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

"Я думаю, главный риск состоит в том, что рынки придадут слишком большое значение сегодняшним данным по потребительской инфляции. Данные могут оказаться слабее, но ФРС уже сообщила о снижении траектории повышения ставки, хотя и не отказалась от своей жесткой позиции", — говорит Чару Чанана, валютный стратег-аналитик Saxo Markets.

"Я сомневаюсь, что у них существует пространство для более мягкой позиции, даже если инфляция замедлилась, учитывая то, что мы по-прежнему очень далеки от целевого уровня в 2%".

В последние две недели доллар несколько сбавил обороты на разговорах о том, что ФРС может перейти к менее агрессивному повышению ставок уже в декабре. Набиуллина заявила о замещении валютных кредитов в российских компаниях

Индекс доллара США, который отражает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, упал на 0,14%, до 110,19, после роста почти на 0,8% до начала текущей сессии.

Последние данные по выборам в США показывают, что Республиканская партия приближается к обеспечению большинства в палате представителей конгресса. Между тем контроль над сенатом пока не завоевала ни одна из партий: Демократическая партия получила достаточно голосов, чтобы остановить "красную волну".

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,2%, до 0,6418, тогда как пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,11%, до 0,5877. До начала текущей сессии обе пары потеряли более 1%.

Проблемы на рынках криптовалют также вредят склонности инвесторов к риску. Криптобиржа Binance в среду отказалась от спасения соперничающей с ней FTX. Это заставило главу FTX срочно искать другие варианты.

Всего за день до этого биржа Binance подписала необязывающее соглашением о покупке неамериканского подразделения FTX, чтобы решить проблему с ликвидностью.

"Я думаю, проблемы криптовалютного рынка отразились и на других рынках. Судя по всему, это оказывает дестабилизирующее воздействие", — говорит Рэй Аттрилл, аналитик National Australia Bank.

FTT, токен FTX, на момент написания статьи торговался с повышением на 50%, по 2,287 долларов, хотя с начала месяца он упал более чем на 90%.

Биткоин вырос на 5%, до 16 704 долларов, после падения на предыдущей сессии ниже отметки 16 000 долларов, которое произошло впервые с конца 2020 года.