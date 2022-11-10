МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В четверг рынки цифровых валют испытывают сильное понижательное давление, и биткоин с трудом восстанавливается от двухлетнего минимума. Инвесторы обеспокоены последствиями, к которым могут привести проблемы крипотовалютной биржи FTX, и будущим всего сектора. Биткоин торгуется чуть выше 16 тысяч долларов

Компания Binance, более крупный конкурент FTX, в среду отказалась от ее покупки. Глава FTX Сэм Бэнкмэн-Фрид сказал, что "изучает все возможности", но надежды на спасение биржи тают. На ее сайте сказано: "В настоящее время FTX не может обрабатывать запросы на снятие средств. Настоятельно рекомендуем не вносить средства".

Сейчас важно то, что размер убытков клиентов компании неизвестен, а также то, что этот очередной и, возможно, крупнейший крах в секторе превратил его в минное поле для инвесторов.

Эмитируемый FTX токен FTT с начала этой недели потерял 90% и пытался стабилизироваться около 2 долларов США, недалеко от рекордного минимума в районе 1,50 доллара. Биткоин в среду впервые с конца 2020 года опустился ниже 16 000 долларов, а на момент написания статьи торговался по 16 700 долларов.

После изучения ситуации Binance отказалась от покупки FTX. Другая биржа, OKX, также не пошла на покупку, заявив, что к ней обращался Бэнкмэн-Фрид и говорил, что компании срочно нужно выполнить обязательства на 7 млрд долларов.

"Даже Илон Маск не смог бы пойти на сделку с обязательствами на 7 млрд долларов после нескольких часов переговоров", — сказал в интервью Reuters директор OKX по финансовым рынкам Ленникс Лаи.

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