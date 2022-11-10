МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российская валюта укрепляется после утреннего снижения курса, в частности, евро торгуется уже ниже 61 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс рубля на Московской бирже показывает разнонаправленную динамику

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.37 мск снижается на 11 копеек, до 61,20 рубля, евро — на 42 копейки, опускаясь до 60,95 рубля, юаня — на 5 копеек, до 8,41 рубля.

В начале утренней сессии курс доллара максимально рос на 52 копейки, евро — на 41 копейку, а юань — на 3 копейки.

"На валютном рынке в Москве нет новых интриг, и курс рубля снова на уровнях вчерашнего дня. За один американский доллар просят как и вчера. Примечательно только одно, что вчера вечером рубль уступил место для роста стоимости доллара почти до уровня в 62 рубля, а сегодня с утра он снова возвращается к уровням конца октября", — отмечает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".