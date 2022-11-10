МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российская валюта укрепляется после утреннего снижения курса, в частности, евро торгуется уже ниже 61 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.37 мск снижается на 11 копеек, до 61,20 рубля, евро — на 42 копейки, опускаясь до 60,95 рубля, юаня — на 5 копеек, до 8,41 рубля.
В начале утренней сессии курс доллара максимально рос на 52 копейки, евро — на 41 копейку, а юань — на 3 копейки.
"На валютном рынке в Москве нет новых интриг, и курс рубля снова на уровнях вчерашнего дня. За один американский доллар просят как и вчера. Примечательно только одно, что вчера вечером рубль уступил место для роста стоимости доллара почти до уровня в 62 рубля, а сегодня с утра он снова возвращается к уровням конца октября", — отмечает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".
https://1prime.ru/Forex/20221110/838772627.html
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