МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем перешел к росту по отношению к другим основным мировым валютам перед выходом данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. Первый зампред "Сбера" назвал долю валютных пассивов физлиц

По состоянию на 13.10 мск курс евро к доллару снижается до 0,9966 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0011 доллара. Курс доллара к иене в то же время растет до 146,45 иены со 146,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,2%, до 110,77 пункта.

Позднее в четверг ожидается публикация данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 8% с 8,5% месяцем ранее.

Замедление инфляции при прочих равных положительно влияет на курс национальной валюты.

Кроме того, инвесторы ждут данных о состоянии бюджета США. Как полагают эксперты, в октябре дефицит бюджета страны уменьшился до 90 миллиардов долларов с 430 миллиардов в сентябре.