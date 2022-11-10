МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Рубль в четверг умеренно растет к доллару, к евро и юаню на фоне продаж валюты экспортерами в рамках "диапазонной" торговли, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Фунт резко укрепился против евро и немного против доллара США

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.23 мск снижался на 36 копеек, до 60,95 рубля, евро — на 44 копейки, до 60,93 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 8 копеек, до 8,37 рубля, а объем торгов им составлял 48,2 миллиарда рублей против 31,6 миллиарда по евро и 64,7 миллиарда по доллару.

Доллар снижался к рублю на 0,6%, евро – на 0,7%, юань — на 1%. Рублевая цена нефти составляла около 5,65 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ УМЕРЕННО УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс российской валюты в четверг умеренно повышается на фоне продажи валюты экспортерами в рамках "диапазонной" торговли.

"Логика диапазонной торговли последнего времени предполагает, что на нижней границе коридора активизируются импортеры с покупками валюты, а на верхней экспортеры – с продажами. Соответственно, стоило курсу подобраться ближе к верхней границе, как сразу активизировались продажи экспортных компаний, которые уже не пытаются откладывать реализацию своей выручки на более выгодный момент. Более того, по мере приближения к налоговому периоду продажи валюты могут усилиться", — поясняет Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". Первый зампред "Сбера" назвал долю валютных пассивов физлиц

При этом рубль игнорирует дешевеющую нефть. "Черное золото" теряет в цене 0,1% — до 92,6 доллара за баррель сорта Brent. Вопрос перспектив спроса остается актуальным для нефтяного рынка. Китай, один из крупнейших импортеров и потребителей нефти, продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к коронавирусу, что может означать новые ужесточения карантина в случае новых вспышек COVID-19.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,25%, до 110,8 пункта, что негативно для курса развивающихся валют, однако рубль не замечает и этот негатив.

ПРОГНОЗЫ

С рублем ничего не происходит, курс ведет себя весьма спокойно в узком коридоре 61-62 рубля за доллар, рассуждает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

"Это весьма странно, так как ситуация на товарно-сырьевых рынках и состояние платежного баланса страны указывают на то, что рубль должен укрепляться. При этом нефтяное эмбарго на российскую нефть, которое начнет действовать с 5 декабря, пока не является фактором, который мог бы негативно повлиять на рубль", — добавляет он.

Локальное укрепление рубля стоит расценивать как непродолжительное, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

"Более важно для нацвалюты РФ — траектория экспортно-импортных потоков в рамках внешнеторговой деятельности государства, а они замедляются со стороны экспорта и восполняются со стороны импорта. Умеренное ослабление рубля на среднесрочном горизонте не повредит ни бюджету, ни корпорациям, ориентированным на внешнехозяйственную деятельность. Ориентир на ближайший месяц прежний — 65 рублей за доллар", — оценивает он.