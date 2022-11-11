МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже повышается по отношению к доллару и евро после негативной динамики ранним утром: доллар на отметке 60,24 рубля, евро — 61,32 рубля, а юань в свою очередь незначительно укрепляется — до 8,45 рубля, следует из данных торгов. Российский рынок акций на старте торгов продемонстрировал рост

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск снижается на 29 копеек, до 60,24 рубля, евро — на 2 копейки, до 61,32 рубля, юаня — прибавляет 0,6 копейки, до 8,45 рубля.

"На утро пятницы укрепление рубля к американской валюте и евро продолжается, однако не к юаню. На внешних рынках китайская валюта крепнет сильнее остальных ключевых валют ЕМ, отыгрывая рыночный оптимизм на локальных рынках", — уточняет Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Он также полагает, что в конце торгового дня возможно определенное восстановление позиций доллара в процессе фиксации позиций участниками торгов.